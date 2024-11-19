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На Киевщине ПВО работает по вражеским беспилотникам

Ольга ГлущенкоВторник, 19 ноября 2024, 00:36
На Киевщине ПВО работает по вражеским беспилотникам
Мобильная огневая группа ПВО, иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 19 ноября в Киевской области силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

Источник: военная администрация Киевской области

Детали После половины первого ночи во вторник в КОВА сообщили о работе сил ПВО.

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Дословно КОВА: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

Обновлено: В 3:09 КОВА повторно сообщила о работе ПВО в регионе.

Что предшествовало: Накануне вечером российские войска с нескольких направлений запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Киевская областьПВОбеспилотники
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