На Киевщине ПВО работает по вражеским беспилотникам
Вторник, 19 ноября 2024, 00:36
В ночь на 19 ноября в Киевской области силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.
Источник: военная администрация Киевской области
Детали После половины первого ночи во вторник в КОВА сообщили о работе сил ПВО.
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Дословно КОВА: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".
Обновлено: В 3:09 КОВА повторно сообщила о работе ПВО в регионе.
Что предшествовало: Накануне вечером российские войска с нескольких направлений запустили на территорию Украины ударные беспилотники.