На Киевщине ПВО работает по вражеским беспилотникам

В ночь на 19 ноября в Киевской области силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

Источник: военная администрация Киевской области

Детали После половины первого ночи во вторник в КОВА сообщили о работе сил ПВО.

Реклама:

Дословно КОВА: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

Обновлено: В 3:09 КОВА повторно сообщила о работе ПВО в регионе.

Что предшествовало: Накануне вечером российские войска с нескольких направлений запустили на территорию Украины ударные беспилотники.