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США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Ольга Глущенко Вівторок, 19 листопада 2024, 00:52
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
ТОМАС-ГРІНФІЛД, ФОТО: GETTY IMAGES

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Штати у найближчі дні оголосять новий пакет оборонної допомоги Україні.

Джерело: Томас-Грінфілд під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, цитує Укрінформ

Пряма мова Томас-Грінфілд: "Ми оголосимо про виділення додаткової допомоги для України у сфері безпеки найближчими днями".

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Деталі: Томас-Грінфілд також закликала інші країни підтримати Формулу миру, яку просуває українська сторона.

За її словами, українці мають отримати безпеку, якої вони заслуговують.

Причому, мир в Україні має бути справедливим і стійким та повною мірою поважати суверенітет і територіальну цілісність України, наголосила вона.

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А Росія має бути притягнута до відповідальності за її злочини та порушення Статуту ООН.

Постпред США звернулася із закликом до Китаю, щоби той "припинив розпалювати війну на європейському континенті" та сприяти військовим зусиллям Росії.

Пряма мова Томас-Грінфілд: "І дозвольте мені чітко заявити, коли ця війна закінчиться, суверенна, незалежна демократична Україна контролюватиме свою міжнародно визнану територію та продовжуватиме свій шлях до приєднання до євроатлантичних інституцій, таких як НАТО".

Нагадаємо: Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї. 

Дивіться відео "ЄвроПравди": Дозвіл Байдена бити ATACMS по РФ: детальний розбір

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