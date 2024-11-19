США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты в ближайшие дни объявят новый пакет оборонной помощи Украине.

Источник: Томас-Гринфилд во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, цитирует Укринформ

Прямая речь Томас-Гринфилд: "Мы объявим о выделении дополнительной помощи для Украины в сфере безопасности в ближайшие дни".

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Детали: Томас-Гринфилд также призвала другие страны поддержать Формулу мира, которую продвигает украинская сторона.

По ее словам, украинцы должны получить безопасность, которой они заслуживают.

Причем, мир в Украине должен быть справедливым и устойчивым и в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнула она.

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А Россия должна быть привлечена к ответственности за ее преступления и нарушение Устава ООН.

Постпред США обратилась с призывом к Китаю, чтобы тот "прекратил разжигать войну на европейском континенте" и способствовать военным усилиям России.

Прямая речь Томас-Гринфилд: "И позвольте мне четко заявить, когда эта война закончится, суверенная, независимая демократическая Украина будет контролировать свою международно признанную территорию и продолжать свой путь к присоединению к евроатлантическим институтам, таким как НАТО".

Напомним: Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие – ракеты ATACMS – по территории РФ.

По данным портала Axios, сейчас речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.

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