Сибіга: Масований ракетний удар Росії – відповідь спробам домовитися з Путіним про мир

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Радбезу ООН заявив, що останні російські масовані обстріли цивільної інфраструктури України є демонстративною відповіддю російського правителя Володимира Путіна всім тим, хто намагався домовитися з ним про мир.

Джерело: виступ Сибіги на засіданні Радбезу ООН

Дослівно: "Ці удари є відповіддю Росії всім, хто останнім часом дзвонив і відвідував Путіна, просячи його про мир. Путін хоче війни, а не миру. Ми повинні збільшити ціну війни для нього".

Реклама:

Деталі: Сибіга нагадав, що у вівторок сповнюється 1000 днів під початку повномасштабного вторгнення РФ, хоча загалом російська агресія проти України триває вже понад 10 років.

"Тисяча днів опору тотальній війні – це величезна ціна, яку доводиться платити нації, яка просто хоче бути вільною і жити нормальним життям", – сказав Сибіга.

Сибіга підкреслив, що міжнародні спроби досягти миру через діалог не дали результатів. Росія натомість використовує енергетику як зброю, створюючи загрози не лише для України, але й для глобальної безпеки. Він закликав до консолідації міжнародних зусиль та розробки нових механізмів для стримування агресора.

РЕКЛАМА:

Міністр також звернув увагу на поглиблення військових союзів Росії з державами-ізгоями, такими як Іран і Північна Корея.

Сибіга повідомив що Україна має "докази того, що Росія почала використовувати термобаричні боєголовки на іранських безпілотниках "Шахед" для нанесення максимальних руйнувань".

Передісторія: