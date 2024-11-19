Сибіга: Масований ракетний удар Росії – відповідь спробам домовитися з Путіним про мир
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Радбезу ООН заявив, що останні російські масовані обстріли цивільної інфраструктури України є демонстративною відповіддю російського правителя Володимира Путіна всім тим, хто намагався домовитися з ним про мир.
Джерело: виступ Сибіги на засіданні Радбезу ООН
Дослівно: "Ці удари є відповіддю Росії всім, хто останнім часом дзвонив і відвідував Путіна, просячи його про мир. Путін хоче війни, а не миру. Ми повинні збільшити ціну війни для нього".
Деталі: Сибіга нагадав, що у вівторок сповнюється 1000 днів під початку повномасштабного вторгнення РФ, хоча загалом російська агресія проти України триває вже понад 10 років.
"Тисяча днів опору тотальній війні – це величезна ціна, яку доводиться платити нації, яка просто хоче бути вільною і жити нормальним життям", – сказав Сибіга.
Сибіга підкреслив, що міжнародні спроби досягти миру через діалог не дали результатів. Росія натомість використовує енергетику як зброю, створюючи загрози не лише для України, але й для глобальної безпеки. Він закликав до консолідації міжнародних зусиль та розробки нових механізмів для стримування агресора.
Міністр також звернув увагу на поглиблення військових союзів Росії з державами-ізгоями, такими як Іран і Північна Корея.
Сибіга повідомив що Україна має "докази того, що Росія почала використовувати термобаричні боєголовки на іранських безпілотниках "Шахед" для нанесення максимальних руйнувань".
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що очільник МЗС України Андрій Сибіга у вівторок, 19 листопада, буде з візитом у Вашингтоні та проведе зустрічі з представниками Державного департаменту й Конгресу США. Також міністр візьме участь спеціальних слуханнях Гельсінської комісії Конгресу до 1000 днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.
- Сибіга у понеділок, 18 листопада, дистанційно доєднався до засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу де зазначив, що справедливого миру можна досягти лише силою та своєчасними рішеннями.