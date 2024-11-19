Сибига: Массированный ракетный удар России – ответ попыткам договориться с Путиным о мире

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совбеза ООН заявил, что последние российские массированные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины являются демонстративным ответом российского правителя Владимира Путина всем тем, кто пытался договориться с ним о мире.

Источник: Сибиги на заседании Совбеза ООН

Дословно: "Эти удары являются ответом России всем, кто в последнее время звонил и посещал Путина, прося его о мире. Путин хочет войны, а не мира. Мы должны увеличить цену войны для него".

Реклама:

Детали: Сибига напомнил, что во вторник исполняется 1000 дней с начала полномасштабного вторжения РФ, хотя в целом российская агрессия против Украины продолжается уже более 10 лет.

"Тысяча дней сопротивления тотальной войне - это огромная цена, которую приходится платить нации, которая просто хочет быть свободной и жить нормальной жизнью", – сказал Сибига.

Сибига подчеркнул, что международные попытки достичь мира через диалог не дали результатов. Россия вместо этого использует энергетику как оружие, создавая угрозы не только для Украины, но и для глобальной безопасности. Он призвал к консолидации международных усилий и разработке новых механизмов для сдерживания агрессора.

РЕКЛАМА:

Министр также обратил внимание на углубление военных союзов России с государствами-изгоями, такими как Иран и Северная Корея.

Сибига сообщил, что Украина имеет "доказательства того, что Россия начала использовать термобарические боеголовки на иранских беспилотниках "Шахед" для нанесения максимальных разрушений".

Предыстория: