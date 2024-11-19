Південна Корея екстрадувала до США росіянина, обвинуваченого у поширенні програм-вимагачів

Південна Корея екстрадувала до США 42-річного громадянина Росії Євгена Птіцина, для пред'явлення йому звинувачень у створенні та поширенні програм-вимагачів.

Джерело: Міністерство Юстиції США

Деталі: Слідство встановило, що Птіцин поширював шкідливі програми, які використовувались для вимагання грошей, зокрема від шкіл, лікарень та інших організацій.

Реклама:

Міністерство юстиції США повідомило, що Птіцин привласнив 16 млн доларів, отриманих через поширення програми-вимагача Phobos.

Представниця Міністерства юстиції США Ніколь Арджент’єрі заявила, що Птіцин разом зі спільниками здійснили понад тисячу цілеспрямованих кібератак на комп’ютерні системи приватних осіб та установ у США й за кордоном.

"Птіцин та його спільники зламали не лише мережі великих корпорацій, але також комп’ютерні системи шкіл, лікарень, некомерційних організацій. Серед постраждалих – одне з визнаних на федеральному рівні індіанських племен", – повідомила Арджент’єрі.

РЕКЛАМА:

У обвинувальному висновку стверджується, що Птіцин із листопада 2020 року почав пропонувати доступ до програми Phobos "афілійованим особам", що дозволяло їм шифрувати дані жертв і вимагати викуп в обмін на ключі дешифрування.

Птіцина звинувачують у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, змові з метою вчинення комп'ютерного шахрайства, навмисному завданні шкоди захищеним комп'ютерам та здирництві.