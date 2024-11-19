Південна Корея екстрадувала до США росіянина, обвинуваченого у поширенні програм-вимагачів
Південна Корея екстрадувала до США 42-річного громадянина Росії Євгена Птіцина, для пред'явлення йому звинувачень у створенні та поширенні програм-вимагачів.
Джерело: Міністерство Юстиції США
Деталі: Слідство встановило, що Птіцин поширював шкідливі програми, які використовувались для вимагання грошей, зокрема від шкіл, лікарень та інших організацій.
Міністерство юстиції США повідомило, що Птіцин привласнив 16 млн доларів, отриманих через поширення програми-вимагача Phobos.
Представниця Міністерства юстиції США Ніколь Арджент’єрі заявила, що Птіцин разом зі спільниками здійснили понад тисячу цілеспрямованих кібератак на комп’ютерні системи приватних осіб та установ у США й за кордоном.
"Птіцин та його спільники зламали не лише мережі великих корпорацій, але також комп’ютерні системи шкіл, лікарень, некомерційних організацій. Серед постраждалих – одне з визнаних на федеральному рівні індіанських племен", – повідомила Арджент’єрі.
У обвинувальному висновку стверджується, що Птіцин із листопада 2020 року почав пропонувати доступ до програми Phobos "афілійованим особам", що дозволяло їм шифрувати дані жертв і вимагати викуп в обмін на ключі дешифрування.
Птіцина звинувачують у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, змові з метою вчинення комп'ютерного шахрайства, навмисному завданні шкоди захищеним комп'ютерам та здирництві.