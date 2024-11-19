Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в распространении программ-вымогателей

Южная Корея экстрадировала в США 42-летнего гражданина России Евгения Птицына, для предъявления ему обвинений в создании и распространении программ-вымогателей.

Источник: Министерство юстиции США

Детали: Следствие установило, что Птицын распространял вредоносные программы, которые использовались для вымогательства денег, в частности от школ, больниц и других организаций.

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Министерство юстиции США сообщило, что Птицын присвоил 16 млн долларов, полученных через распространение программы-вымогателя Phobos.

Представительница Министерства юстиции США Николь Арджентьери заявила, что Птицын вместе с сообщниками совершили более тысячи целенаправленных кибератак на компьютерные системы частных лиц и учреждений в США и за рубежом.

"Птицын и его сообщники взломали не только сети крупных корпораций, но также компьютерные системы школ, больниц, некоммерческих организаций. Среди пострадавших – одно из признанных на федеральном уровне индейских племен", – сообщила Арджентъери.

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В обвинительном заключении утверждается, что Птицын с ноября 2020 года начал предлагать доступ к программе Phobos "аффилированным лицам", что позволяло им шифровать данные жертв и требовать выкуп в обмен на ключи дешифровки.

Птицына обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, умышленном нанесении вреда защищенным компьютерам и вымогательстве.