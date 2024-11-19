Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в распространении программ-вымогателей

Иван ДьяконовВторник, 19 ноября 2024, 03:48
Южная Корея экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в распространении программ-вымогателей
Иллюстративное фото Getty Images

Южная Корея экстрадировала в США 42-летнего гражданина России Евгения Птицына, для предъявления ему обвинений в создании и распространении программ-вымогателей.

Источник: Министерство юстиции США

Детали: Следствие установило, что Птицын распространял вредоносные программы, которые использовались для вымогательства денег, в частности от школ, больниц и других организаций.

Реклама:

Министерство юстиции США сообщило, что Птицын присвоил 16 млн долларов, полученных через распространение программы-вымогателя Phobos.

Представительница Министерства юстиции США Николь Арджентьери заявила, что Птицын вместе с сообщниками совершили более тысячи целенаправленных кибератак на компьютерные системы частных лиц и учреждений в США и за рубежом.

"Птицын и его сообщники взломали не только сети крупных корпораций, но также компьютерные системы школ, больниц, некоммерческих организаций. Среди пострадавших – одно из признанных на федеральном уровне индейских племен", – сообщила Арджентъери.

РЕКЛАМА:

В обвинительном заключении утверждается, что Птицын с ноября 2020 года начал предлагать доступ к программе Phobos "аффилированным лицам", что позволяло им шифровать данные жертв и требовать выкуп в обмен на ключи дешифровки.

Птицына обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, умышленном нанесении вреда защищенным компьютерам и вымогательстве.

СШАЮжная Кореяхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В гостинице Киева произошла стрельба: есть погибший и раненые, нападавшего ищут

Reuters: Украина потеряла более 40% контролируемой территории в Курской области

Залужный считает, что Европа не готова к длительной войне с Россией

В воскресенье отключения электроэнергии будут действовать 4 часа

Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев"

За отравлением Ющенко, вероятно, стоит Россия - разведка США рассекретила документ

Все новости...
США
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
В Госдепе не комментируют сообщения в СМИ о разрешении Украине бить по территории России
Боррель: США разрешили Украине удары по РФ "на расстояние до 300 км"
Последние новости
00:58
Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами с западными компонентами – CNN
00:25
Ученые считают, что раскрыли еще один секрет долголетия. Он связан с чувством признательности
00:06
боксУкраинский боксер Захожий потерпел первое поражение в карьере и потерял титул EBU
23:57
На фронте за день произошло более 220 боестолкновений – Генштаб
23:54
Горные лыжи. Американка Шиффрин выиграла второй слалом в новом сезоне
23:47
"Люди мрут каждый день по 10-20 душ на ходу". Воспоминания о Голодоморе в малоизвестных дневниках Луки Гусака
23:12
ФутболДонецкий "Шахтер" разгромил "Ингулец" в 14 туре УПЛ
22:49
В воскресенье в ряде регионов гололедица, возможны нарушения движения транспорта
22:22
Путин запретил "пропагандировать" в России отказ рожать детей
21:59
автоспортОт Шумахера до Ферстаппена: 5 лучших прорывов в истории Формулы-1
Все новости...
Реклама:
Реклама: