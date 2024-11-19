США повідомили Південній Кореї про дозвіл Україні бити по РФ ракетами ATACMS – ЗМІ

США попередньо повідомили Південну Корею про своє рішення дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Джерело: Yonhap із посиланням на співробітника адміністрації південнокорейського президента, який супроводжував президента Юн Сук Йоля під час візиту до Бразилії на саміт Групи 20

Деталі: Видання зазначає, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати тактичні ракетні комплекси ATACMS для завдання ударів по території Росії, оскільки війна вступила в нову фазу після участі в ній північнокорейських військових.

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Південнокорейський чиновник додав, що хоча США поділилися своїм рішенням з Сеулом, між двома союзниками не було жодних обговорень щодо надання Південною Кореєю зброї Україні.

Пряма мова чиновника: "Як союзники, Південна Корея і США можуть обмінятися необхідним озброєнням, якщо це буде потрібно. Однак, я хотів би уточнити, що жодних рішень не було прийнято, і не було розпочато детальних обговорень, зокрема, щодо України".

Деталі: Президент Юн Сук Йоль заявив з, що Південна Корея може переглянути свою політику відмови від поставок летальної зброї в Україну, залежно від ступеня військової співпраці між Північною Кореєю і Росією.

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Що передувало: Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

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