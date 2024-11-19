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США сообщили Южной Корее о разрешении Украине бить по РФ ракетами ATACMS – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 19 ноября 2024, 05:34
США сообщили Южной Корее о разрешении Украине бить по РФ ракетами ATACMS – СМИ
Юн Сук Йоль и Джо Байден, фото: Yonhap

США предварительно уведомили Южную Корею о своем решении разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Источник: Yonhap со ссылкой на сотрудника администрации южнокорейского президента, который сопровождал президента Юн Сук Йоля во время визита в Бразилию на саммит Группы 20

Детали: Издание отмечает, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения ударов по территории России, поскольку война вступила в новую фазу после участия в ней северокорейских военных.

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Южнокорейский чиновник добавил, что хотя США поделились своим решением с Сеулом, между двумя союзниками не было никаких обсуждений о предоставлении Южной Кореей оружия Украине.

Прямая речь чиновника: "Как союзники, Южная Корея и США могут обменяться необходимым вооружением, если это потребуется. Однако, я хотел бы уточнить, что никаких решений не было принято, и не было начато детальных обсуждений, в частности, по Украине".

Детали: Президент Юн Сук Йоль заявил, что Южная Корея может пересмотреть свою политику отказа от поставок летального оружия в Украину, в зависимости от степени военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

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Что предшествовало: Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие - ракеты ATACMS - по территории РФ.

По данным портала Axios, сейчас речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.

Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор

Южная КореяСШАРосcиявойна
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