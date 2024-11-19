Очільник МЗС Нідерландів привітав рішення США надати дозвіл Україні бити по РФ – ЗМІ

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп задоволений рішенням США дозволити Україні використовувати ракети великої дальності по території Росії.

Джерело: NL Times

Деталі: Перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС Каспар Велдкамп позитивно оцінив рішення Сполучених Штатів дозволити Україні завдавати ракетних ударів ракетами великої дальності по території Росії. Водночас він висловив жаль через розголошення цієї інформації, зазначивши, що "краще було б, якби це стало несподіванкою для росіян".

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Велдкамп підтвердив, що Нідерланди вже тривалий час підтримують право України використовувати надану їй зброю на території Росії. Міністр також зазначив, що не вбачає ризику ескалації конфлікту, називаючи це "адекватною відповіддю" на участь північнокорейських військ на боці Росії.

"Нідерланди неодноразово виступали за те, що зброя, яку ми постачаємо в Україну, також може бути розміщена на території Росії. Адже це територія агресора", – заявив Велдкамп.

За словами Велдкампа, розміщення Україною ракет великої дальності "повністю дозволено міжнародним правом" і відповідає Статуту ООН, зокрема статті 51. "Для країни, яка захищається, дозволено також розміщувати зброю на території агресора. І це Росія в даному випадку", – додав він.

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