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Глава МИД Нидерландов приветствовал решение США предоставить разрешение Украине бить по РФ – СМИ

Иван ДьяконовВторник, 19 ноября 2024, 05:39
Глава МИД Нидерландов приветствовал решение США предоставить разрешение Украине бить по РФ – СМИ
Каспар Велдкамп. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп доволен решением США разрешить Украине использовать ракеты большой дальности по территории России.

Источник: NL Times

Детали: Перед началом встречи министров иностранных дел ЕС Каспар Велдкамп положительно оценил решение Соединенных Штатов разрешить Украине наносить ракетные удары ракетами большой дальности по территории России. В то же время он выразил сожаление из-за разглашения этой информации, отметив, что "лучше было бы, если бы это стало неожиданностью для россиян".

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Велдкамп подтвердил, что Нидерланды уже длительное время поддерживают право Украины использовать предоставленное ей оружие на территории России. Министр также отметил, что не видит риска эскалации конфликта, называя это "адекватным ответом" на участие северокорейских войск на стороне России.

"Нидерланды неоднократно выступали за то, что оружие, которое мы поставляем в Украину, также может быть размещено на территории России. Ведь это территория агрессора", – заявил Велдкамп.

По словам Велдкампа, размещение Украиной ракет большой дальности "полностью разрешено международным правом" и соответствует Уставу ООН, в частности статье 51. "Для страны, которая защищается, разрешено также размещать оружие на территории агрессора. И это Россия в данном случае", – добавил он.

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Предыстория:

  • 18 ноября представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отказался комментировать сообщения СМИ о якобы разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
  • Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что США разрешили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 километров.
  • 17 ноября издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что Украина получила разрешение США на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным в российском тылу.

По данным портала Axios, на данный момент речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

Нидерландыоружие
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