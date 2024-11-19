Грузинська поліція відтіснила протестувальників і знесла наметове містечко

Грузинська поліція відтіснила протестувальників із території, прилеглої до Тбіліського державного університету, і знесла наметове містечко.

Джерело: "Ехо Кавказу"

Деталі: Видання зазначає, що на місці було мобілізовано спецпризначенців і водомети, проте спецзасоби МВС не використовувало.

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Інформація про затримання уточнюється.

"Ехо Кавказу" додає, що поліція звільнила проїжджу частину від наметів, штучно створених барикад, зупинених на місці автомобілів.

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Нагадаємо: Опозиційні партії у Грузії не визнають підсумків виборів, що пройшли наприкінці жовтня, і наголошують, що їх було сфальсифіковано. Минулими вихідними Центральна виборча комісія Грузії затвердила результати виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, реагуючи на підсумковий протокол ЦВК про результати парламентських виборів 26 жовтня, заявила, що "вибори не відбулися", а оголошені результати вона буде оскаржувати.

Останнім часом у ЄС лунають заяви, що якщо "Грузинська мрія" не змінить свій антидемократичний курс, то Грузія не матиме шансів на зближення з Євросоюзом.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.