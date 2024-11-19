Грузинская полиция оттеснила протестующих и снесла палаточный городок
Грузинская полиция оттеснила протестующих с территории, прилегающей к Тбилисскому государственному университету, и снесла палаточный городок.
Источник "Эхо Кавказа"
Детали: Издание отмечает, что на месте были мобилизованы спецназовцы и водометы, однако спецсредства МВД не использовало.
Информация о задержании уточняется.
"Эхо Кавказа" добавляет, что полиция освободила проезжую часть от палаток, искусственно созданных баррикад, остановленных на месте автомобилей.
Напомним: Оппозиционные партии в Грузии не признают итогов выборов, прошедших в конце октября, и отмечают, что они были сфальсифицированы. В минувшие выходные Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила результаты выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, реагируя на итоговый протокол ЦИК о результатах парламентских выборов 26 октября, заявила, что "выборы не состоялись", а объявленные результаты она будет оспаривать.
В последнее время в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.
Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.