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Грузинская полиция оттеснила протестующих и снесла палаточный городок

Ольга ГлущенкоВторник, 19 ноября 2024, 05:58
Грузинская полиция оттеснила протестующих и снесла палаточный городок
фото: Эхо Кавказа

Грузинская полиция оттеснила протестующих с территории, прилегающей к Тбилисскому государственному университету, и снесла палаточный городок.

Источник "Эхо Кавказа"

Детали: Издание отмечает, что на месте были мобилизованы спецназовцы и водометы, однако спецсредства МВД не использовало.

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Информация о задержании уточняется.

"Эхо Кавказа" добавляет, что полиция освободила проезжую часть от палаток, искусственно созданных баррикад, остановленных на месте автомобилей.

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Напомним: Оппозиционные партии в Грузии не признают итогов выборов, прошедших в конце октября, и отмечают, что они были сфальсифицированы. В минувшие выходные Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила результаты выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, реагируя на итоговый протокол ЦИК о результатах парламентских выборов 26 октября, заявила, что "выборы не состоялись", а объявленные результаты она будет оспаривать.

В последнее время в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.

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