У Брянській області РФ "прилетіло" у ракетний арсенал – ЦПД

У місті Карачев Брянської області РФ внаслідок атаки лунають вибухи і вирує пожежа на арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко та губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram

Пряма мова Коваленка: "У Брянській області удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там були артилерійські боєприпаси, включно з кндрівськими до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ".

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Деталі: Чим саме ударили по арсеналу, Коваленко не повідомив, але він додав, що раніше цей арсенал "був атакований дронами".

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про атаку безпілотника. Він традиційно переконує, що "БПЛА знищили, постраждалих і руйнувань немає".

У соцмережах публікують відео вибуху у Брянській області.

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Пізніше Міноборони РФ повідомило, що вранці 19 листопада ППО нібито знищила 12 українських БПЛА над територією Брянської області та 1 – над територією Бєлгородської області РФ.