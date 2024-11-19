Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Брянской области РФ "прилетело" в ракетный арсенал – ЦПД

Ирина БалачукВторник, 19 ноября 2024, 07:24
В Брянской области РФ прилетело в ракетный арсенал – ЦПД
Скриншот из видео

В городе Карачев Брянской области РФ в результате атаки звучат взрывы и бушует пожар на арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко и губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Прямая речь Коваленко: "В Брянской области удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там были артиллерийские боеприпасы, включая кндровские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО".

Реклама:

Детали: Чем именно ударили по арсеналу, Коваленко не сообщил, но он добавил, что ранее этот арсенал "был атакован дронами".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке беспилотника. Он традиционно уверяет, что "БПЛА уничтожили, пострадавших и разрушений нет".

В соцсетях публикуют видео взрыва в Брянской области.

РЕКЛАМА:

Позже Минобороны РФ сообщило, что утром 19 ноября ПВО якобы уничтожила 12 украинских БПЛА над территорией Брянской области и 1 – над территорией Белгородской области РФ.

Росcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал историческое повышение налогов

Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

В Румынии пересчитают голоса на выборах президента – КС

Энергетики увеличили ограничение света: будут отключать до 70% потребителей одновременно

Зеленский подписал госбюджет Украины на 2025 год

Во Львове в честь Фарион переименовали одну из улиц

Все новости...
Росcия
12 взрывов и детонация: в Генштабе рассказали подробности ночного удара по арсеналу на Брянщине
В России хотят списывать долги по кредиту тем, кто отправится на войну
Россияне усилили натиск на Курщине: ВСУ отбили свыше 20 штурмов, авиация РФ сбросила 37 КАБов
Последние новости
18:30
В США нашли монеты, похищенные из обломков корабля XVIII века: их стоимость – миллион долларов
18:30
"Украинскую правду" теперь можно читать без VPN на временно оккупированных территориях
18:15
В МИД похвастались "хорошим диалогом" с будущим спецпредставителем Трампа по Украине
18:00
Номинантка "УП 100" Елена Чиж запустила видеоподкаст о войне и людях на ней
17:57
Цены на нефть растут после взаимных обвинений Израиля и Хезболлы
17:52
фотоСаперы ГСЧС обнаружили остатки российской крылатой ракеты в Киеве
17:40
Кипр лишил гражданства 77 человек, среди них – Дерипаска и Коломойский
17:37
ГУР уничтожило в оккупированном Крыму российскую РЛС "Подлет" за $5 миллионов
17:35
Госбюджет-2025: какими будут расходы на медицину и куда их направят
17:22
Руководительнице МСЭК, которая выбрасывала сумки с долларами в окно, снова уменьшили залог
Все новости...
Реклама:
Реклама: