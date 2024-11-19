В Брянской области РФ "прилетело" в ракетный арсенал – ЦПД

В городе Карачев Брянской области РФ в результате атаки звучат взрывы и бушует пожар на арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко и губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Прямая речь Коваленко: "В Брянской области удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там были артиллерийские боеприпасы, включая кндровские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО".

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Детали: Чем именно ударили по арсеналу, Коваленко не сообщил, но он добавил, что ранее этот арсенал "был атакован дронами".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке беспилотника. Он традиционно уверяет, что "БПЛА уничтожили, пострадавших и разрушений нет".

В соцсетях публикуют видео взрыва в Брянской области.

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Позже Минобороны РФ сообщило, что утром 19 ноября ПВО якобы уничтожила 12 украинских БПЛА над территорией Брянской области и 1 – над территорией Белгородской области РФ.