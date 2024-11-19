За 1000 днів повномасштабного вторгнення ЗСУ відмінусували понад 724 тисячі окупантів

Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів на українській землі – за тисячу днів повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 724 тисяч солдатів, понад 20 тисяч артилерійських систем, понад 19 тисяч ББМ, понад 9 тисяч танків та тисячу засобів ППО.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.24 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 724 050 (+1 610) осіб,

танків – 9 382 (+17) од,

бойових броньованих машин – 19 092 (+33) од,

артилерійських систем – 20 632 (+46) од,

РСЗВ – 1 252 (+0) од,

засобів ППО – 999 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 111 (+38) од,

крилатих ракет – 2 754 (+1) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29 548 (+120) од,

спеціальної техніки – 3 672 (+17) од.

Дані уточнюються.