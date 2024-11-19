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За 1000 днів повномасштабного вторгнення ЗСУ відмінусували понад 724 тисячі окупантів

Ірина БалачукВівторок, 19 листопада 2024, 07:56
За 1000 днів повномасштабного вторгнення ЗСУ відмінусували понад 724 тисячі окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів на українській землі – за тисячу днів повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 724 тисяч солдатів, понад 20 тисяч артилерійських систем, понад 19 тисяч ББМ, понад 9 тисяч танків та тисячу засобів ППО.  

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 724 050 (+1 610) осіб,
  • танків – 9 382 (+17) од,
  • бойових броньованих машин – 19 092 (+33) од,
  • артилерійських систем – 20 632 (+46) од,
  • РСЗВ – 1 252 (+0) од,
  • засобів ППО – 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 111 (+38) од,
  • крилатих ракет – 2 754 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 548 (+120) од,
  • спеціальної техніки – 3 672 (+17) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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