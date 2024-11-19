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За 1000 дней полномасштабного вторжения ВСУ отминусовали более 724 тысяч оккупантов

Ирина БалачукВторник, 19 ноября 2024, 07:56
За 1000 дней полномасштабного вторжения ВСУ отминусовали более 724 тысяч оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле – за тысячу дней полномасштабного вторжения Россия потеряла более 724 тысяч солдат, более 20 тысяч артиллерийских систем, более 19 тысяч ББМ, более 9 тысяч танков и тысячу средств ПВО. 

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 724 050 (+1 610) человек,
  • танков – 9 382 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 092 (+33) ед,
  • артиллерийских систем – 20 632 (+46) ед,
  • РСЗО – 1 252 (+0) ед,
  • средств ПВО – 999 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 111 (+38) ед,
  • крылатых ракет – 2 754 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29 548 (+120) ед,
  • специальной техники – 3 672 (+17) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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