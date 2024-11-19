За 1000 дней полномасштабного вторжения ВСУ отминусовали более 724 тысяч оккупантов
Вторник, 19 ноября 2024, 07:56
Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле – за тысячу дней полномасштабного вторжения Россия потеряла более 724 тысяч солдат, более 20 тысяч артиллерийских систем, более 19 тысяч ББМ, более 9 тысяч танков и тысячу средств ПВО.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 724 050 (+1 610) человек,
- танков – 9 382 (+17) ед,
- боевых бронированных машин – 19 092 (+33) ед,
- артиллерийских систем – 20 632 (+46) ед,
- РСЗО – 1 252 (+0) ед,
- средств ПВО – 999 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 111 (+38) ед,
- крылатых ракет – 2 754 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 29 548 (+120) ед,
- специальной техники – 3 672 (+17) ед.
Данные уточняются.