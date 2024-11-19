Вступ України до ЄС: ексглава Єврокомісії запропонував формат "часткового членства"

Колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висунув ідею "часткового членства" у ЄС для України, бо для повноцінного вступу у Євросоюз необхідно ще дуже багато трансформацій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa

Деталі: Жан-Клод Юнкер, який очолював Європейську комісію у 2014-2019 роках, запропонував ідею "часткового членства" України у ЄС – у форматі, що Україна братиме участь у частині внутрішніх процесів у Євросоюзі та зустрічах, але не матиме права голосу.

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Пряма мова Юнкера: "Україна не зможе стати членом ЄС дуже швидко… В Україні ще багато невирішених проблем, від корупції до сфери верховенства права, з якими потрібно розібратися, перш ніж можна буде серйозно говорити про вступ України".

Більше деталей: На його думку, для України такий формат "частково членства" став би сигналом про визнання європейськими партнерами її євроінтеграційної роботи.

Що було раніше: Схожа заява пролунала від Юнкера рік тому - ексглава Єврокомісії заявив, що європейські партнери не мали б давати українцям "неправдивих обіцянок" щодо швидкого вступу до ЄС, та що країна поки не готова до членства, зокрема, через "корупцію на всіх рівнях суспільства".