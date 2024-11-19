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Вступление Украины в ЕС: экс-глава Еврокомиссии предложил формат "частичного членства"

Мария Емец, Станислав ПогориловВторник, 19 ноября 2024, 08:50
Вступление Украины в ЕС: экс-глава Еврокомиссии предложил формат частичного членства
Жан-Клод Юнкер, фото: Getty Images

Бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выдвинул идею "частичного членства" в ЕС для Украины, потому что для полноценного вступления в Евросоюз необходимо еще очень много трансформаций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa

Детали: Жан-Клод Юнкер, который возглавлял Европейскую комиссию в 2014-2019 годах, предложил идею "частичного членства" Украины в ЕС - в формате, что Украина будет участвовать в части внутренних процессов в Евросоюзе и встречах, но не будет иметь права голоса.

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Прямая речь Юнкера: "Украина не сможет стать членом ЕС очень быстро... В Украине еще много нерешенных проблем, от коррупции до сферы верховенства права, с которыми нужно разобраться, прежде чем можно будет серьезно говорить о вступлении Украины".

Больше деталей: По его мнению, для Украины такой формат "частично членства" стал бы сигналом о признании европейскими партнерами ее евроинтеграционной работы.

Что предшествовало: Похожее заявление прозвучало от Юнкера год назад - экс-глава Еврокомиссии заявил, что европейские партнеры не должны были бы давать украинцам "ложных обещаний" относительно быстрого вступления в ЕС, и что страна пока не готова к членству, в частности, из-за "коррупции на всех уровнях общества".

ЕСУкраина
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