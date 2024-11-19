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У Росії хочуть списувати борги за кредитами тим, хто піде на війну

Ірина БалачукВівторок, 19 листопада 2024, 08:56
У Росії хочуть списувати борги за кредитами тим, хто піде на війну
Фото ілюстративне з pixabay.com

У Росії придумали новий спосіб, як заманити людей на війну, – готовим вирушити на фронт пропонують списувати борги за кредитами до 10 млн рублів.

Джерело: The Moscow Times з посиланням на відповідний законопроєкт, який Держдума планує розглянути 19 листопада

Деталі: Повідомляється, що в першому читанні документ ухвалили 29 жовтня.

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Згідно з текстом законопроєкту, списувати борги пропонується тим, хто укладе контракт із Міноборони РФ після 1 грудня 2024 року.

Однак це стосується тільки тих кредитів, за якими є судове рішення про стягнення боргу або виконавче провадження, яке було відкрите не пізніше 1 грудня 2024 року. Борги за кредитами можуть списувати як самим учасникам війни, так і їхнім родичам.

Також законопроєкт передбачає збільшення періоду призупинення виконання позичальником своїх зобов'язань. Спочатку його пропонували розраховувати, виходячи з терміну служби плюс 30 пільгових днів. Однак депутати пропонують збільшити додатковий період до 180 днів.

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Згідно з даними Федеральної служби судових приставів РФ, за 9 місяців 2024 року кредитори вимагали стягнути з позичальників 1,41 трлн руб., що на 34,2% більше, ніж за той самий період минулого року. За січень–вересень відкрили 10,9 млн нових виконавчих проваджень про стягнення з громадян боргів, що на 11,6% більше, ніж роком раніше.

Загалом на виконанні у приставів перебувало 24,4 млн справ щодо громадян на 3,37 трлн руб.

Росіямобілізаціявійна
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