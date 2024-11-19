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В России хотят списывать долги по кредиту тем, кто отправится на войну

Ирина БалачукВторник, 19 ноября 2024, 08:56
В России хотят списывать долги по кредиту тем, кто отправится на войну
Фото иллюстративное с pixabay.com

В России придумали новый способ, как заманить людей на войну, – готовым отправится на фронт предлагают списывать долги по кредитам до 10 млн рублей.

Источник: The Moscow Times со ссылкой на соответствующий законопроект, который Госдума планирует рассмотреть 19 ноября

Детали: Сообщается, что в первом чтении документ приняли 29 октября.

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Согласно тексту законопроекта, списывать долги предлагается тем, кто заключит контракт с Минобороны РФ после 1 декабря 2024 года.

Однако это касается только тех кредитов, по которым  есть судебное решение о взыскании долга или исполнительное производство, которое было возбуждено не позднее 1 декабря 2024 года. Долги по кредитам могут быть списаны как самим участникам войны, так и их родственникам.

Также законопроект предполагает увеличение периода приостановки исполнения заемщиком своих обязательств. Сначала его предлагали рассчитывать, исходя из срока службы плюс 30 льготных дней. Однако депутаты предлагают увеличить добавочный период до 180 дней.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, за 9 месяцев 2024 года кредиторы потребовали взыскать с заемщиков 1,41 трлн руб., что на 34,2% больше, чем за тот же период прошлого года. В общей сложности было возбуждено 10,9 млн новых исполнительных производств о взыскании с граждан долгов, что на 11,6% больше, чем годом ранее.

Всего же на исполнении у приставов находилось 24,4 млн дел в отношении граждан на 3,37 трлн руб.

Росcиямобилизациявойна
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