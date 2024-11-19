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Сили оборони збили 51 російський дрон

Ірина БалачукВівторок, 19 листопада 2024, 09:18
Сили оборони збили 51 російський дрон
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 19 листопада росіяни атакували Україну 87-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу, 51 дрон вдалося знищити, ще 30 були локаційно втрачені, полювання на 1 безпілотник триває.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram  

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Один БпЛА в повітряному просторі України, бойова робота триває!"

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Деталі: Зазначається, що дрони загарбники запускали з районів російських міст Курськ та Орел, а також з території тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

безпілотникиШахедППО
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