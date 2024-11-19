Силы обороны сбили 51 российский дрон

В ночь на 19 ноября россияне атаковали Украину 87-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа, 51 дрон удалось уничтожить, еще 30 были локационно потеряны, охота на 1 беспилотник продолжается.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 51 вражеского БпЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.

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В результате активного противодействия 30 вражеских БпЛА локационно потеряны в разных регионах. Один БПЛА в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается!"

Детали: Отмечается, что дроны захватчики запускали из районов российских городов Курск и Орел, а также с территории временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.