1000 днів повномасштабної війни: Кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, закінчується світанком

19 листопада рівно 1000 днів відколи почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Джерело: президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, очільник ГУР Кирило Буданов, глава МВС Ігор Клименко, МЗС

Деталі: Зеленський опублікував відео із подіями, які сталися в Україні з початку повномасштабної війни, і підписав його "1000 днів разом. 1000 днів України".

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Дослівно Сирський: "1000 днів надскладної запеклої битви за наше існування. За майбутнє України та кожного з нас. 1000 днів Збройні Сили України протистоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад 1000 кілометрів.

У промерзлих окопах Донеччини і в палаючих степах Херсонщини під снарядами, градами, КАБами – ми виборюємо право на життя. Нас і наших дітей".

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Сирський додав, що "кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчується світанком" і одного дня це буде світанок перемоги.

Дослівно Буданов: "Майже три роки тому московські генерали серйозно планували "взяти Київ за три дні" і пройтись по Хрещатику парадом. Ми, українці, військові і цивільні, не дали їм цього зробити, бо воля і гідність, незалежність країни ми цінуємо понад усе – більше ніж власне життя...

Наш одвічний ворог не відмовився від своєї мети – знищити Україну як державу і українців як народ. Тому ми і далі маємо бути сильними і наполегливими в досягненні нашої цілі – завдати поразки окупантам, визволити українську землю, збудувати державу нашої мрії – могутню, незалежну, справедливу Україну.

Тисяча днів – це величезний термін. Ніхто не знає скільки ще днів і ночей триватиме ця війна. Але ми готові, і будемо боротись за Україну стільки, скільки буде потрібно. Бо ми воїни правди, б’ємось на своїй землі, захищаємо свій народ і свою країну".

Буданов нагадав, що українські розвідники, попереджали суспільство про небезпеку, у цьому наша робота і ГУР виявилось готовим з перших хвилин повномасштабного вторгнення протистояти ворогу.

За словами очільника розвідників, українські безпілотники досягають цілей за 1500 кілометрів у глибокому ворожому тилу, а морські дрони очищають Чорне море від російського військового флоту, а військовослужбовці освоїли найновішу техніку та тактику ведення бою, стали найкращими фахівцями сучасної війни.

Дослівно Клименко: "Ворог намагається зламати нас як особистостей та як націю. І вже 1000 днів ми доводимо, що плани ворога – марні. Попри біль та горе, що принесла Росія, Україна стає сильнішою".

Клименко повідомив, що міністерство за період вторгнення розширило свій функціонал: "Від першого дня на передовій перебувають бригади Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Наші службовці ДСНС щодня на передовій та в тилу – рятують людей".

За його словами, Україна і українці пройшли чималий шлях: "І маємо долати його далі — до мирної та безпечної країни. Впевнений, ми зможемо".

В МЗС наголосили, що українці, як нація, пережили багато важких днів: "Але важливіше за кількість минулих днів – це кількість днів, які залишилися до нашої перемоги: перемоги правди, світла, справедливості та миру".