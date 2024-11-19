1000 дней полномасштабной войны: Каждая темная ночь, даже если их тысяча, заканчивается рассветом

19 ноября ровно 1000 дней с тех пор, как началось полномасштабное российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Источник: президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, глава ГУР Кирилл Буданов, глава МВД Игорь Клименко, МИД

Детали: Зеленский опубликовал видео с событиями, которые произошли в Украине с начала полномасштабной войны, и подписал его "1000 дней вместе. 1000 дней Украины".

Реклама:

Дословно Сырский: "1000 дней сложнейшей ожесточенной битвы за наше существование. За будущее Украины и каждого из нас. 1000 дней Вооруженные Силы Украины противостоят врагу на фронте, который тянется на расстояние более 1000 километров.

В промерзших окопах Донетчины и в горящих степях Херсонщины под снарядами, градами, КАБами - мы боремся за право на жизнь. Нас и наших детей".

РЕКЛАМА:

Сырский добавил, что "каждая темная ночь, даже если их тысяча, всегда заканчивается рассветом" и однажды это будет рассвет победы.

Дословно Буданов: "Почти три года назад московские генералы серьезно планировали "взять Киев за три дня" и пройтись по Крещатику парадом. Мы, украинцы, военные и гражданские, не дали им этого сделать, потому что воля и достоинство, независимость страны мы ценим превыше всего - больше чем собственную жизнь...

Наш извечный враг не отказался от своей цели - уничтожить Украину как государство и украинцев как народ. Поэтому мы и дальше должны быть сильными и настойчивыми в достижении нашей цели - нанести поражение оккупантам, освободить украинскую землю, построить государство нашей мечты - мощную, независимую, справедливую Украину.

Тысяча дней - это огромный срок. Никто не знает сколько еще дней и ночей продлится эта война. Но мы готовы, и будем бороться за Украину столько, сколько потребуется. Потому что мы воины правды, сражаемся на своей земле, защищаем свой народ и свою страну".

Буданов напомнил, что украинские разведчики, предупреждали общество об опасности, в этом наша работа и ГУР оказалось готовым с первых минут полномасштабного вторжения противостоять врагу.

По словам главы разведчиков, украинские беспилотники достигают целей за 1500 километров в глубоком вражеском тылу, а морские дроны очищают Черное море от российского военного флота, а военнослужащие освоили новейшую технику и тактику ведения боя, стали лучшими специалистами современной войны.

Дословно Клименко: "Враг пытается сломать нас как личностей и как нацию. И уже 1000 дней мы доказываем, что планы врага - напрасны. Несмотря на боль и горе, которые принесла Россия, Украина становится сильнее".

Клименко сообщил, что министерство за период вторжения расширило свой функционал: "С первого дня на передовой находятся бригады Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции. Наши служащие ГСЧС ежедневно на передовой и в тылу - спасают людей".

По его словам, Украина и украинцы прошли немалый путь: "И должны преодолевать его дальше - к мирной и безопасной стране. Уверен, мы сможем".

В МИД подчеркнули, что украинцы, как нация, пережили много тяжелых дней: "Но важнее количество прошедших дней - это количество дней, которые остались до нашей победы: победы правды, света, справедливости и мира".