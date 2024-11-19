Павлюк розповів, до якої тактики вдається армія РФ, щоб повернути контроль над Курщиною

У Курській області російські війська перейшли від ведення маневрової оборони до наступальних дій, з метою повернення території під контроль РФ, противник застосовує тактику прориву оборони ЗСУ.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "На початку наступальної операції Сил оборони в Курській області противник будь-яким способом намагався зупинити просування наших військ. Ворог робив засідки, застосовував авіацію. При цьому росіяни безжально бомбили власні населені пункти. Після виходу наших військ на визначені рубежі та переходу до оборони, противник перейшов від ведення маневрової оборони до наступальних дій. Ворог хотів повернути контроль над територією по лінії державного кордону.

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На цей час противник застосовує тактику малих груп чисельністю до відділення та за підтримки артилерії намагається витіснити наші підрозділи з позицій.

Крім того, за наказом вищого політичного керівництва Росії, для якнайшвидшого повернення території Курської області під контроль Російської Федерації противник розпочав застосовувати тактику прориву оборони. На певних ділянках фронту – підрозділами чисельністю до роти (батальйону) за підтримки бронетехніки. Ця тактика супроводжується значними втратами в особовому складі й техніці…".

Деталі: Генерал-лейтенант каже, що окремі успіхи ворога супроводжуються значними втратами ворога в живій силі, що примушує його постійно переміщувати до Курської області додаткові сили з інших напрямків.