В Курской области российские войска перешли от ведения маневровой обороны к наступательным действиям, с целью возвращения территории под контроль РФ противник применяет тактику прорыва обороны ВСУ.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "В начале наступательной операции Сил обороны в Курской области противник любым способом пытался остановить продвижение наших войск. Враг делал засады, применял авиацию. При этом россияне безжалостно бомбили собственные населенные пункты. После выхода наших войск на определенные рубежи и перехода к обороне, противник перешел от ведения маневренной обороны к наступательным действиям. Враг хотел вернуть контроль над территорией по линии государственной границы.

Реклама:

В настоящее время противник применяет тактику малых групп численностью до отделения и при поддержке артиллерии пытается вытеснить наши подразделения с позиций.

Кроме того, по приказу высшего политического руководства России, для скорейшего возвращения территории Курской области под контроль Российской Федерации противник начал применять тактику прорыва обороны. На определенных участках фронта - подразделениями численностью до роты (батальона) при поддержке бронетехники. Эта тактика сопровождается значительными потерями в личном составе и технике...".

Детали: Генерал-лейтенант говорит, что отдельные успехи врага сопровождаются значительными потерями врага в живой силе, что заставляет его постоянно перемещать в Курскую область дополнительные силы из других районов.