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Нацполіція та СБУ затримали 17-річного юнака, якого підозрюють у теракті в Києві

Валентина РоманенкоВівторок, 19 листопада 2024, 12:08
Нацполіція та СБУ затримали 17-річного юнака, якого підозрюють у теракті в Києві
фото СБУ

Нацполіція та Служба безпеки України затримали 17-річного одесита, якого підозрюють у вчиненні терористичного акту в столиці.

Джерело: поліція Києва, СБУ, Київська міська прокуратура

Дослівно поліція: "Хлопець підірвав саморобний пристрій біля адмінбудівлі в Дарницькому районі. На щастя, ніхто не постраждав. Його завербували ворожі спецслужби з метою вчинення серії таких підривів в Україні".

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Деталі: У середині листопада біля адміністративної будівлі у Дарницькому районі відбувся вибух невідомого предмета. На щастя, потерпілих внаслідок вказаної події не було. Працюючи на місці підриву, вибухотехніки поліції Києва встановили, що спрацював вибуховий пристрій дистанційної дії, який був начинений цвяхами та шурупами.

За даними слідства, хлопець приїхав з Одеси до столиці з метою вчинення терористичного акту на замовлення, отримане в Телеграмі.

Об’єктом злочину став один з держорганів у Дарницькому районі. Зі слів підозрюваного, він не знав що це за будівля. Отримавши геолокацію, хлопець перекинув через паркан на саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами.

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За вчинення цього злочину замовники, які інструктували підозрюваного, обіцяли заплатити йому близько 2 тисяч доларів США, втім обіцяну суму він не отримав.

"Затримали молодика в Одесі після придбання засобів для виробництва ще одного вибухового пристрою. Наразі встановлюються спільники підозрюваного, а також перевіряються причетність до аналогічних злочинів, скоєних на замовлення", – повідомляє прокуратура.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

тероризмКиївСБУ
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