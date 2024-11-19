Нацполиция и СБУ задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в теракте в Киеве
Нацполиция и Служба безопасности Украины задержали 17-летнего одессита, которого подозревают в совершении террористического акта в столице.
Источник: полиция Киева, СБУ, Киевская городская прокуратура
Дословно полиция: "Парень взорвал самодельное устройство возле админздания в Дарницком районе. К счастью, никто не пострадал. Его завербовали вражеские спецслужбы с целью совершения серии таких подрывов в Украине".
Детали: В середине ноября возле административного здания в Дарницком районе произошел взрыв неизвестного предмета. К счастью, пострадавших в результате указанного события не было. Работая на месте подрыва, взрывотехники полиции Киева установили, что сработало взрывное устройство дистанционного действия, которое было начинено гвоздями и шурупами.
По данным следствия, молодой человек приехал из Одессы в столицу с целью совершения террористического акта по заказу, полученному в Телеграмме.
Объектом преступления стал один из госорганов в Дарницком районе. По словам подозреваемого, он не знал что это за здание. Получив геолокацию, парень перебросил через забор на самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями.
За совершение этого преступления заказчики, которые инструктировали подозреваемого, обещали заплатить ему около 2 тысяч долларов США, впрочем обещанную сумму он не получил.
"Задержали молодого человека в Одессе после приобретения средств для производства еще одного взрывного устройства. Сейчас устанавливаются сообщники подозреваемого, а также проверяются причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на заказ", - сообщает прокуратура.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.