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Нацполиция и СБУ задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в теракте в Киеве

Валентина РоманенкоВторник, 19 ноября 2024, 12:08
Нацполиция и СБУ задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в теракте в Киеве
фото СБУ

Нацполиция и Служба безопасности Украины задержали 17-летнего одессита, которого подозревают в совершении террористического акта в столице.

Источник: полиция Киева, СБУ, Киевская городская прокуратура

Дословно полиция: "Парень взорвал самодельное устройство возле админздания в Дарницком районе. К счастью, никто не пострадал. Его завербовали вражеские спецслужбы с целью совершения серии таких подрывов в Украине".

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Детали: В середине ноября возле административного здания в Дарницком районе произошел взрыв неизвестного предмета. К счастью, пострадавших в результате указанного события не было. Работая на месте подрыва, взрывотехники полиции Киева установили, что сработало взрывное устройство дистанционного действия, которое было начинено гвоздями и шурупами.

По данным следствия, молодой человек приехал из Одессы в столицу с целью совершения террористического акта по заказу, полученному в Телеграмме.

Объектом преступления стал один из госорганов в Дарницком районе. По словам подозреваемого, он не знал что это за здание. Получив геолокацию, парень перебросил через забор на самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями.

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За совершение этого преступления заказчики, которые инструктировали подозреваемого, обещали заплатить ему около 2 тысяч долларов США, впрочем обещанную сумму он не получил.

"Задержали молодого человека в Одессе после приобретения средств для производства еще одного взрывного устройства. Сейчас устанавливаются сообщники подозреваемого, а также проверяются причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на заказ", - сообщает прокуратура.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

терроризмКиевСБУ
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