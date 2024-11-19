Недостовірне декларування на мільйони: проти голови Харківської облради відкрили справу

Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації голови Харківської облради за 2022 рік та розпочало кримінальне провадження.

Джерело: пресслужба НАЗК

Деталі: В НАЗК традиційно не називають ім’я посадовиці, але відомо, що Харківську обласну раду з 19 серпня 2021 року очолює Тетяна Єгорова-Луценко.

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Повідомляється, що посадовиця не зазначила у декларації нерухоме майно у Ніцці, Франція, вартість якого може становити 88 тис. євро і яким користується її чоловік. Також виявлено ознаки завищення відображеного в декларації розміру готівки на понад 680 тис. грн.

Також НАЗК поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.

За результатами розгляду обґрунтованого висновку НАЗК НАБУ внесло в ЄРДР відомості та розпочало кримінальне провадження за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.