Недостоверное декларирование на миллионы: против главы Харьковского облсовета открыли дело

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки недостоверных сведений на более 3,4 млн грн в декларации председателя Харьковского облсовета за 2022 год и начало уголовное производство.

Источник: пресс-служба НАПК

Детали: В НАПК традиционно не называют имя чиновницы, но известно, что Харьковский областной совет с 19 августа 2021 года возглавляет Татьяна Егорова-Луценко.

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Сообщается, что чиновница не указала в декларации недвижимое имущество в Ницце, Франция, стоимость которого может составлять 88 тыс. евро и которым пользуется ее муж. Также выявлены признаки завышения отраженного в декларации размера наличности на более 680 тыс. грн.

Также НАПК поставило под сомнение факт получения ее мужем дохода от продажи корпоративных прав Le Folie's (ресторанный бизнес во Франции) в размере всего 500 евро.

По результатам рассмотрения обоснованного заключения НАПК НАБУ внесло в ЕРДР сведения и начало уголовное производство по ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.