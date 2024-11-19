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Зеленський: Спочатку справедливий мир, а потім справедливі вибори

Ангеліна Страшкулич, Станіслав ПогоріловВівторок, 19 листопада 2024, 13:15
Зеленський: Спочатку справедливий мир, а потім справедливі вибори
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час виступу 19 листопада у Верховній Раді заявив, що ніхто в світі не вимагає від України проведення виборів під час воєнного стану.

Джерело: кореспондентка "Української правди" з посиланням на виступ глави держави в парламенті

Деталі: Зеленський зазначив, що Конституція України та законодавство не дозволяють проводити вибори у воєнний час.

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Пряма мова Зеленського: "І ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Але в нас, в Україні, є людини, які, може, зголодніли до цього настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради нашої держави. Хочуть політичних суперечок в окопах, як у телестудіях. Це згубно для України.

Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори".

Знати більше: Чи можливі вибори до кінця війни і хто їх може виграти

ЗеленськийвиборимирУкраїна
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