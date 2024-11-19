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Зеленский: Сначала справедливый мир, а потом справедливые выборы

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловВторник, 19 ноября 2024, 13:15
Зеленский: Сначала справедливый мир, а потом справедливые выборы
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время выступления 19 ноября в Верховной Раде заявил, что никто в мире не требует от Украины проведения выборов во время военного положения.

Источник: корреспондент "Украинской правды" со ссылкой на выступление главы государства в парламенте

Детали: Зеленский отметил, что Конституция Украины и законодательство не позволяют проводить выборы в военное время.

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Прямая речь Зеленского: "И никто в мире не требовал и не требует этого от Украины. Но у нас, в Украине, есть люди, которые, может, проголодались до этого настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради нашего государства. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях. Это губительно для Украины.

Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы".

Узнать больше: Возможны ли выборы до конца войны и кто их может выиграть

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