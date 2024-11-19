Британія ввела нові санкції проти причетних до депортації українських дітей у РФ

Сполучене Королівство запровадило нові обмежувальні заходи проти осіб, причетних до примусового вивезення українських дітей з окупованих територій до Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Британії

Деталі: Під санкції потрапили десяток осіб, причетних до реалізації російської політики примусового вивезення і перевиховання українських дітей з окупованих територій. Пакет приурочили до 1000-го дня від початку повномасштабної війни.

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У комюніке наголосили, що загалом відомо про понад 19 500 неповнолітніх українських громадян, яких примусово вивезли до Росії або вглиб окупованих територій, близько 6 тисяч з них пройшли через заклади для "перевиховання".

"Російські органи влади виховують українських дітей за програмою, у якій переписана історія Росії та України, прославляються бойові дії, які веде Росія, яка виховує лояльність до Росії та іноді включає елементи військової підготовки", – зазначають в оголошенні.

"Жодна дитина ніколи не має використовуватися як пішак у війні, але те, що президент Путін націлився на українських дітей, свідчить про те, на що він ладен піти для реалізації своєї мети стерти з мапи Україну і її народ", – заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.

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До санкційного списку увійшли "Юнармія" як організація, Нікіта Нагорний, Ігор Казарєзов, Андрєй Сабінов, Серафим Іванов, організація "Авангард", Валентина Лаврик; Тетяна Завальська – призначена окупаційною владою очільниця інтернату у Херсоні, 46 вихованців якого вивезли до Росії на усиновлення, та Віталій Сук – призначений окупаційною владою керівник інтернату для дітей з інвалідністю в Олешках.

Як відомо, перший ордер Міжнародного кримінального суду щодо правителя РФ Владіміра Путіна та російської омбудсменки з прав дітей пов’язаний саме з їхньою роллю у вивезенні до Росії українських дітей. Такі звинувачення потенційно можуть бути висунуті і самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку.

Наприкінці жовтня у Канаді збиралася тематична конференція щодо пункту "формули миру" про звільнення полонених і повернення депортованих до Росії українців.