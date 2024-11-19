Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія ввела нові санкції проти причетних до депортації українських дітей у РФ

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 19 листопада 2024, 13:30
Британія ввела нові санкції проти причетних до депортації українських дітей у РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Сполучене Королівство запровадило нові обмежувальні заходи проти осіб, причетних до примусового вивезення українських дітей з окупованих територій до Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Британії

Деталі: Під санкції потрапили десяток осіб, причетних до реалізації російської політики примусового вивезення і перевиховання українських дітей з окупованих територій. Пакет приурочили до 1000-го дня від початку повномасштабної війни. 

Реклама:

У комюніке наголосили, що загалом відомо про понад 19 500 неповнолітніх українських громадян, яких примусово вивезли до Росії або вглиб окупованих територій, близько 6 тисяч з них пройшли через заклади для "перевиховання". 

"Російські органи влади виховують українських дітей за програмою, у якій переписана історія Росії та України, прославляються бойові дії, які веде Росія, яка виховує лояльність до Росії та іноді включає елементи військової підготовки", – зазначають в оголошенні. 

"Жодна дитина ніколи не має використовуватися як пішак у війні, але те, що президент Путін націлився на українських дітей, свідчить про те, на що він ладен піти для реалізації своєї мети стерти з мапи Україну і її народ", – заявив міністр закордонних справ Девід Леммі. 

РЕКЛАМА:

До санкційного списку увійшли "Юнармія" як організація, Нікіта Нагорний, Ігор Казарєзов, Андрєй Сабінов, Серафим Іванов, організація "Авангард", Валентина Лаврик; Тетяна Завальська – призначена окупаційною владою очільниця інтернату у Херсоні, 46 вихованців якого вивезли до Росії на усиновлення, та Віталій Сук – призначений окупаційною владою керівник інтернату для дітей з інвалідністю в Олешках.

Як відомо, перший ордер Міжнародного кримінального суду щодо правителя РФ Владіміра Путіна та російської омбудсменки з прав дітей пов’язаний саме з їхньою роллю у вивезенні до Росії українських дітей. Такі звинувачення потенційно можуть бути висунуті і самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку.

Наприкінці жовтня у Канаді збиралася тематична конференція  щодо пункту "формули миру" про звільнення полонених і повернення депортованих до Росії українців.

Велика БританіясанкціїдітиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Будемо вважати це помилкою друкаря": Податки зростуть все-таки у грудні

Українські АЕС знизили виробництво електроенергії через удари РФ – МАГАТЕ

відеоУ Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримували

футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

відео, фотоЖурналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

"ДТЕК" розкрив детальний графік відключень світла на п'ятницю для Києва та 2 областей

Усі новини...
Велика Британія
У Британії підготували вже 50 тисяч українських військових у рамках місії Interflex
Британія посилила санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії
Прем’єр Британії про дзвінок Шольца Путіну: Це його справа, з ким розмовляти
Останні новини
09:36
Експрезидент Польщі Кваснєвський застеріг від замороження війни в Україні
09:22
"Будемо вважати це помилкою друкаря": Податки зростуть все-таки у грудні
09:21
Протиповітряний бій 29 листопада: ППО знищила 88 безпілотників в 11 областях
08:45
Президентка Грузії про "полювання" на мітингарів у Тбілісі: Російський уряд, російські методи
08:34
Не таке вже й безпілотне: Tesla шукає операторів для дистанційного керування Cybercab
08:23
Росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ на Покровському і Торецькому напрямках понад 100 разів
08:19
Опозиція Грузії збирає новий протест проти розвороту влади від Євросоюзу
08:16
ЗСУ за добу відмінусували понад 2 тисячі окупантів
07:59
відео Грузинські силовики під час розгону у Тбілісі били журналістів та їхню техніку
07:45
Російський міністр оборони приїхав до КНДР
Усі новини...
Реклама:
Реклама: