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Великобритания ввела новые санкции против причастных к депортации украинских детей в РФ

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 19 ноября 2024, 13:30
Великобритания ввела новые санкции против причастных к депортации украинских детей в РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

Соединенное Королевство ввело новые ограничительные меры против лиц, причастных к принудительному вывозу украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании

Детали: Под санкции попали десяток лиц, причастных к реализации российской политики принудительного вывоза и перевоспитания украинских детей с оккупированных территорий. Пакет приурочили к 1000-му дню с начала полномасштабной войны.

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В коммюнике отметили, что в целом известно о более 19 500 несовершеннолетних украинских граждан, которых принудительно вывезли в Россию или вглубь оккупированных территорий, около 6 тысяч из них прошли через учреждения для "перевоспитания".

"Российские органы власти воспитывают украинских детей по программе, в которой переписана история России и Украины, прославляются боевые действия, которые ведет Россия, которая воспитывает лояльность к России и иногда включает элементы военной подготовки", – отмечается в объявлении.

"Ни один ребенок никогда не должен использоваться как пешка в войне, но то, что президент Путин нацелился на украинских детей, свидетельствует о том, на что он готов пойти для реализации своей цели стереть с карты Украину и ее народ", – заявил министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

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В санкционный список вошли "Юнармия" как организация, Никита Нагорный, Игорь Казарезов, Андрей Сабинов, Серафим Иванов, организация "Авангард", Валентина Лаврик; Татьяна Завальская – назначенная оккупационными властями руководитель интерната в Херсоне, 46 воспитанников которого вывезли в Россию на усыновление, и Виталий Сук – назначенный оккупационными властями руководитель интерната для детей с инвалидностью в Олешках.

Как известно, первый ордер Международного уголовного суда в отношении правителя РФ Владимира Путина и российского омбудсмена по правам детей связан именно с их ролью в вывозе в Россию украинских детей. Такие обвинения потенциально могут быть выдвинуты и самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В конце октября в Канаде собиралась тематическая конференция по пункту "формулы мира" об освобождении пленных и возвращении депортированных в Россию украинцев.

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