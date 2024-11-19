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В Україну йдуть дощ і мокрий сніг

Ірина БалачукВівторок, 19 листопада 2024, 13:46
В Україну йдуть дощ і мокрий сніг
Фото ілюстративне з pixabay.com

Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов – у найближчі дні очікуються зниження температури повітря, дощ і мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "Очікується погіршення погодних умов. 20 листопада у західних та Житомирській областях дощ з переходом в мокрий сніг, в Карпатах та на Закарпатті значні опади, на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 6° тепла до 1° морозу, вдень 7-14° тепла, на крайньому заході країни зниження до 1-6° тепла".

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Деталі: У Києві у середу без опадів, вночі від 0° до +2°, вдень +9-11°, вітер південний, 7-12 м/с.

 
Погода 20 листопада 
Скриншот з meteo.gov.ua

21 листопада мокрий сніг та дощ прогнозують у західних (уночі), північних, Вінницькій та Черкаській областях. У цих регіонах місцями очікуються значні опади, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця, температура вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 4° тепла. На решті території помірні, місцями значні дощі, температура вночі та вдень 6-13° тепла. 

У Києві в четвер очікується помірний мокрий сніг, вночі та вдень від 1° тепла до 1° морозу, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Погода 21 листопада
Скриншот з meteo.gov.ua

22 листопада вночі на Лівобережжі, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській та Черкаській областях сніг, на решті території без опадів. Температура вночі 0-6° морозу, вдень у західних та північних областях від 3° морозу до 2° тепла, на решті території 1-6° тепла, на півдні до плюс 10°. 

 
Погода 22 листопада 
Скриншот з meteo.gov.ua

У більшості областей в найближчі дні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, 20 листопада на високогір'ї Карпат – 25-30 м/с.

погода
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