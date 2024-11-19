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В Украину идут дождь и мокрый снег

Ирина БалачукВторник, 19 ноября 2024, 13:46
В Украину идут дождь и мокрый снег
Фото иллюстративное с pixabay.com

Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий – в ближайшие дни ожидаются снижение температуры воздуха, дождь и мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "Ожидается ухудшение погодных условий. 20 ноября в западных и Житомирской областях дождь с переходом в мокрый снег, в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 6° тепла до 1° мороза, днем 7-14° тепла, на крайнем западе страны снижение до 1-6° тепла".

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Детали: В Киеве в среду без осадков, ночью от 0° до +2°, днем +9-11°, ветер южный, 7-12 м/с. 

 
Погода 20 ноября
Скриншот с meteo.gov.ua

21 ноября мокрый снег и дождь прогнозируют в западных (ночью), северных, Винницкой и Черкасской областях. В этих регионах местами ожидаются значительные осадки, местами налипание мокрого снега и гололед, на дорогах гололедица, температура ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 4° тепла. На остальной территории умеренные, местами значительные дожди, температура ночью и днем 6-13° тепла.

В Киеве в четверг ожидается умеренный мокрый снег, ночью и днем от 1° тепла до 1° мороза, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Погода 21 ноября
Скриншот с meteo.gov.ua

22 ноября ночью на Левобережье, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях снег, на остальной территории без осадков. Температура ночью 0-6° мороза, днем в западных и северных областях от 3° мороза до 2° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на юге до плюс 10°.

 
Погода 22 ноября 
Скриншот с meteo.gov.ua

В большинстве областей в ближайшие дни ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, 20 ноября на высокогорье Карпат – 25-30 м/с.

погода
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