Росія завдала удар по Харкову: поранені 12 людей

19 листопада російські війська обстріляли Київський район Харкова, внаслідок чого постраждали 12 людей. П’ятьох постраждалих госпіталізували, двоє чоловіків перебувають у важкому стані.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Терехова: "У Харкові приліт по Київському району міста. На цю хвилину маємо інформацію про трьох постраждалих".

Реклама:

Деталі: Згодом мер міста повідомив, що кількість постраждалих зросла до 7. Через декілька хвилин Синєгубов написав вже про девʼять поранених цивільних. За його словами, пʼять людей госпіталізовані, двоє цивільних чоловіків у важкому стані.

Оновлено: О 14:33 Терехов написав, що внаслідок російського обстрілу постраждало 12 людей. Наймолодшому 18 років, його госпіталізували у важкому стані.

Наслідки обстрілу Київського району міста Харкова



Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/tm25ytd2sY РЕКЛАМА: November 19, 2024

Також, за даними обласної прокуратури, росіяни пошкодили АЗС та кілька магазинів. Правоохоронці вилучили уламки, щоб встановити вид боєприпасу.