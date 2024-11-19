Россия нанесла удар по Харькову: ранены 12 человек

19 ноября российские войска обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего пострадали 12 человек. Пятеро пострадавших госпитализированы, двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Источник: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Терехова: "В Харькове прилет по Киевскому району города. На эту минуту имеем информацию о трех пострадавших".

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Детали: Впоследствии мэр города сообщил, что количество пострадавших возросло до 7. Через несколько минут Синегубов написал уже о девяти раненых гражданских. По его словам, пять человек госпитализированы, двое гражданских мужчин в тяжелом состоянии.

Обновлено: В 14:33 Терехов написал, что в результате российского обстрела пострадали 12 человек. Самому младшему 18 лет, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Наслідки обстрілу Київського району міста Харкова



Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/tm25ytd2sY РЕКЛАМА: November 19, 2024

Также, по данным областной прокуратуры, россияне повредили АЗС и несколько магазинов. Правоохранители изъяли обломки, чтобы установить вид боеприпаса.