Россия нанесла удар по Харькову: ранены 12 человек
19 ноября российские войска обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего пострадали 12 человек. Пятеро пострадавших госпитализированы, двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.
Источник: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура
Прямая речь Терехова: "В Харькове прилет по Киевскому району города. На эту минуту имеем информацию о трех пострадавших".
Детали: Впоследствии мэр города сообщил, что количество пострадавших возросло до 7. Через несколько минут Синегубов написал уже о девяти раненых гражданских. По его словам, пять человек госпитализированы, двое гражданских мужчин в тяжелом состоянии.
Обновлено: В 14:33 Терехов написал, что в результате российского обстрела пострадали 12 человек. Самому младшему 18 лет, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Наслідки обстрілу Київського району міста Харкова
Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/tm25ytd2sY— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 19, 2024РЕКЛАМА:
Также, по данным областной прокуратуры, россияне повредили АЗС и несколько магазинов. Правоохранители изъяли обломки, чтобы установить вид боеприпаса.