Росія здійснила понад 1000 обстрілів обʼєктів енергетики України – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія здійснила вже понад тисячу обстрілів обʼєктів енергетики України.
Джерело: кореспондентка "Української правди" з посиланням на виступ Зеленського у Верховній Раді
Пряма мова: "Загалом російська армія здійснила вже понад тисячу обстрілів обʼєктів енергетики України. 900 цілеспрямованих російських атак проти обʼєктів передачі електрики. Більш ніж 220 цілеспрямованих російських атак проти обʼєктів нашої генерації".
Деталі: Президент уточнив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія окупувала близько 18 ГВт енергопотужності в Україні.
Нагадаємо, 17 листопада російська армія здійснила масовану атаку на енергетику України, зокрема серйозно пошкодив обладнання теплоелектростанцій ДТЕК.