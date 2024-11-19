Росія здійснила понад 1000 обстрілів обʼєктів енергетики України – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія здійснила вже понад тисячу обстрілів обʼєктів енергетики України.

Джерело: кореспондентка "Української правди" з посиланням на виступ Зеленського у Верховній Раді

Пряма мова: "Загалом російська армія здійснила вже понад тисячу обстрілів обʼєктів енергетики України. 900 цілеспрямованих російських атак проти обʼєктів передачі електрики. Більш ніж 220 цілеспрямованих російських атак проти обʼєктів нашої генерації".

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Деталі: Президент уточнив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія окупувала близько 18 ГВт енергопотужності в Україні.

Нагадаємо, 17 листопада російська армія здійснила масовану атаку на енергетику України, зокрема серйозно пошкодив обладнання теплоелектростанцій ДТЕК.