Россия совершила более 1000 обстрелов объектов энергетики Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российская армия осуществила уже более тысячи обстрелов объектов энергетики Украины.

Источник: корреспондентка "Украинской правды" со ссылкой на выступление Зеленского в Верховной Раде

Прямая речь: "В целом российская армия осуществила уже более тысячи обстрелов объектов энергетики Украины. 900 целенаправленных российских атак против объектов передачи электричества. Более 220 целенаправленных российских атак против объектов нашей генерации".

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Детали: Президент уточнил, что с начала полномасштабного вторжения Россия оккупировала около 18 ГВт энергомощности в Украине.

Напомним, 17 ноября российская армия осуществила массированную атаку на энергетику Украины, в частности серьезно повредила оборудование теплоэлектростанций ДТЭК.