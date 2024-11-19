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Зеленський пообіцяв виплату всіх зарплат і пенсій до 2026 року: Гроші на це є

Ангеліна Страшкулич, Анастасія ПроцВівторок, 19 листопада 2024, 14:15
Зеленський пообіцяв виплату всіх зарплат і пенсій до 2026 року: Гроші на це є
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що в 2024 і 2025 роках, незалежно від політичної турбулентності будь-де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені. Держава маєна це гроші. 

Джерело: кореспондентка "Української правди" з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського у Верховній Раді

Пряма мова: "В цьому році і в наступному, незалежно від політичної турбулентності будь-де в світі всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно із законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей. В березні 2025-го, як щороку, відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції".

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Деталі: Водночас Зеленський наголосив, що Україна гарантує повне фінансове забезпечення Сил безпеки і оборони впродовж 2024 – 2025 років. Президент запевнив, що ризиків для сил оборони і безпеки України через фінансування немає. 

Знати більше: Де Україна братиме і на що витрачатиме гроші у 2025-му. Аналіз проєкту держбюджету

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