Зеленский пообещал выплату всех зарплат и пенсий до 2026 года: Деньги на это есть

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 и 2025 годах, независимо от политической турбулентности где-либо в мире, все зарплаты и пенсии в Украине будут выплачены. У государства есть на это деньги.

Источник: корреспондентка "Украинской правды" со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского в Верховной Раде

Прямая речь: "В этом году и в следующем, независимо от политической турбулентности где-либо в мире все зарплаты и пенсии в Украине будут выплачены по закону. Мы имеем на это деньги. Мы имеем пакет зимней поддержки для людей. В марте 2025-го, как ежегодно, состоится индексация пенсий на уровень инфляции".

Реклама:

Детали: В то же время Зеленский отметил, что Украина гарантирует полное финансовое обеспечение Сил безопасности и обороны в течение 2024 - 2025 годов. Президент заверил, что рисков для сил обороны и безопасности Украины из-за финансирования нет.

Знать больше: Где Украина будет брать и на что будет тратить деньги в 2025-м. Анализ проекта госбюджета