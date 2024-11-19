У Кишиневі поблизу торгового центру знайшли дрон

У Молдові 19 листопада виявили ще один безпілотник, цього разу – на півночі Кишинева.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Національну поліцію країни\

Деталі: Як зазначили правоохоронці, дрон знайшли поблизу торгового центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau.

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Громадянин, який виявив безпілотник, одразу сповістив правоохоронців, і на місце інциденту виїхали представники спецлужб, аби перевірити пристрій.

Видання NewsMaker опублікувало світлину ймовірного безпілотника.

Нагадаємо, 10 листопада в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах. Після цього Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії ноту протесту.

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Згодом на околиці села Кошерниця молдовські правоохоронці виявили третій дрон.

Також писали, що міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підтвердив, що російські ракети і дрони порушили повітряний простір країни вранці 17 листопада. Тоді Росія завдала масованого комбінованого удару по регіонах України.