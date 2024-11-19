В Кишиневе вблизи торгового центра нашли дрон

В Молдове 19 ноября обнаружили еще один беспилотник, на этот раз - на севере Кишинева.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Национальную полицию страны.

Детали: Как отметили правоохранители, дрон нашли вблизи торгового центра Port Mall и спорткомплекса Arena Chisinau.

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Гражданин, который обнаружил беспилотник, сразу сообщил правоохранителям, и на место инцидента выехали представители спецслужб, чтобы проверить устройство.

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Издание NewsMaker опубликовало фотографию вероятного беспилотника.

Напомним, 10 ноября в Молдове обнаружили два дрона - в Каушанском и Рышканском районах. После этого Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России ноту протеста.

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Впоследствии на окраине села Кошерница молдавские правоохранители обнаружили третий дрон.

Также писали, что министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны утром 17 ноября. Тогда Россия нанесла массированный комбинированный удар по регионам Украины.