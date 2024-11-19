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Зеленський виступив у Європарламенті: Маємо зробити 2025-й роком миру

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 19 листопада 2024, 16:40
Зеленський виступив у Європарламенті: Маємо зробити 2025-й роком миру
Фото: ОП

У Європейському парламенті у вівторок, 19 листопада, відбулось позачергове пленарне засідання з нагоди 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, в якому взяв участь президент Володимир Зеленський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту

Деталі: Під час відкриття засідання Європарламенту його президентка Роберта Метсола запевнила, що парламентарі підтримуватимуть Україну доти, доки вона не отримає "свободу та справжній мир, стільки, скільки буде потрібно".

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"Будь-який справжній мир повинен будуватися на принципі "нічого про Україну без України", – підкреслила Метсола.

У своєму зверненні Зеленський подякував ЄС за постійну підтримку, закликав не забувати, що об’єднана сила Європи більша за Путіна, та наголосив, що Захід "може підштовхнути Росію до справедливого миру".

Окремо глава держави зупинився на необхідності жорсткіших санкцій, особливо проти так званого "тіньового флоту" Росії, який перевозять сиру нафту та нафтопродукти в обхід чинних обмежень.

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"Ніхто не може насолоджуватися штилем під час шторму. Ми повинні зробити все можливе, щоб закінчити цю війну чесно і справедливо. 1000 днів війни – це величезний виклик. Ми повинні зробити наступний рік роком миру", – завершив свою промову президент.

Більшість лідерів політичних груп Європарламенту, що виступали на засіданні, підтвердили свою тверду підтримку України, закликавши керівництво ЄС надати Україні необхідну зброю для перемоги у війні, зокрема системи протиповітряної оборони, ракети дальнього радіусу дії, танки і безпілотники.

На завершенні сесії Роберта Метсола оголосила, що український прапор буде майоріти поряд із прапором ЄС на будівлях Європарламенту в Брюсселі, Страсбурзі та Люксембурзі.

Протягом вівторка західні лідери, члени урядів і посли публікують заяви солідарності з Україною до тисячного дня від початку повномасштабного нападу Росії.

Президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Британії Кір Стармер у своїх заявах до 1000-го дня повномасштабної війни пообіцяли зберегти підтримку України.

ЗеленськийЄСЄвропа
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