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Зеленский выступил в Европарламенте: Мы должны сделать 2025-й годом мира

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 19 ноября 2024, 16:40
Зеленский выступил в Европарламенте: Мы должны сделать 2025-й годом мира
Фото: ОП

В Европейском парламенте во вторник, 19 ноября, состоялось внеочередное пленарное заседание по случаю 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в котором принял участие президент Владимир Зеленский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента

Детали: Во время открытия заседания Европарламента его президент Роберта Метсола заверила, что парламентарии будут поддерживать Украину до тех пор, пока она не получит "свободу и настоящий мир, столько, сколько потребуется".

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"Любой настоящий мир должен строиться на принципе "ничего об Украине без Украины", - подчеркнула Метсола.

В своем обращении Зеленский поблагодарил ЕС за постоянную поддержку, призвал не забывать, что объединенная сила Европы больше Путина, и подчеркнул, что Запад "может подтолкнуть Россию к справедливому миру".

Отдельно глава государства остановился на необходимости более жестких санкций, особенно против так называемого "теневого флота" России, который перевозят сырую нефть и нефтепродукты в обход действующих ограничений.

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"Никто не может наслаждаться штилем во время шторма. Мы должны сделать все возможное, чтобы закончить эту войну честно и справедливо. 1000 дней войны – это огромный вызов. Мы должны сделать следующий год годом мира", – завершил свою речь президент.

Большинство лидеров политических групп Европарламента, выступавших на заседании, подтвердили свою твердую поддержку Украины, призвав руководство ЕС предоставить Украине необходимое оружие для победы в войне, в частности системы противовоздушной обороны, ракеты дальнего радиуса действия, танки и беспилотники.

В завершении сессии Роберта Метсола объявила, что украинский флаг будет развеваться рядом с флагом ЕС на зданиях Европарламента в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге.

В течение вторника западные лидеры, члены правительств и послы публикуют заявления солидарности с Украиной к тысячному дню с начала полномасштабного нападения России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер в своих заявлениях к 1000-му дню полномасштабной войны пообещали сохранить поддержку Украины.

ЗеленскийЕСЕвропа
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