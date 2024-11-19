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Данія інвестує $96 млн в обороноздатність України

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 19 листопада 2024, 18:38
Данія інвестує $96 млн в обороноздатність України
Ілюстративне фото: Getty Images

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що уряд країни виділить 1 млрд данських крон (близько $96 млн) для зміцнення української оборонної промисловості

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DR

Деталі: Фредеріксен перебуває із візитом в Україні 19 листопада. 

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Цього ж дня вона оголосила на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським про виділення 1 млрд данських крон (близько $96 млн) на українську оборонну промисловість.

"Ми можемо мати мир в Європі лише тоді, коли зможемо себе захистити", – заявила вона.

 
фото: DR

Як передає суспільний мовник, Фредеріксен також закликала інші європейські країни наслідувати приклад Данії та пожертвувати більше грошей Україні.

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Журналісти зазначили, що гроші надходять з Данського фонду для України і підуть на виробництво української зброї.

Даніядопомога Україні
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