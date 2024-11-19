Дания инвестирует $96 млн в обороноспособность Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство страны выделит 1 млрд датских крон (около $96 млн) для укрепления украинской оборонной промышленности

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DR

Детали: Фредериксен находится с визитом в Украине 19 ноября.

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В этот же день она объявила на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским о выделении 1 млрд датских крон (около $96 млн) на украинскую оборонную промышленность.

"Мы можем иметь мир в Европе только тогда, когда сможем себя защитить", – заявила она.

ФОТО: DR

Как передает общественный вещатель, Фредериксен также призвала другие европейские страны последовать примеру Дании и пожертвовать больше денег Украине.

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Журналисты отметили, что деньги поступают из Датского фонда для Украины и пойдут на производство украинского оружия.

Напомним, в июне Украина и Дания подписали меморандум о закупке североевропейским государством вооружения и техники у украинских производителей. Дания стала первой страной, которая пошла на такой шаг.

Недавно Министерство обороны Украины и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с Минобороны Дании на сумму около 535 млн евро.