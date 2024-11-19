Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині, поранена жінка
Вівторок, 19 листопада 2024, 18:49
Ввечері 19 листопада російській загарбники обстріляли Антонівку Херсонської області, внаслідок атаки постраждала 35-річна жінка.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Близько 17:15 внаслідок чергового обстрілу 35-річна жінка дістала вибухову травму, поранення грудної клітини, попереку, ніг та часткову ампутацію лівої кисті".
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Деталі: Зазначається, що потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.